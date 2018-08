Peter Szopo, Chief Equity Strategist der Erste Asset Management, nennt in einem Blog auf der Erste Asset Management-Homepage fünf Gründe, warum der ATX in diesem Jahr schwächelt. Die schwächere Entwicklung des österreichischen Marktes im laufenden Jahr kommt seiner Meinung nach nicht überraschend. Eine Reihe von Faktoren, die den Markt in den letzten Jahren unterstützten, sei weggefallen: Das Gewinnwachstum habe sich deutlich verlangsamt und wird voraussichtlich 2018 ca. 9% und 2019 ca. 8% betragen (Daten von Factset), was im Wesentlichen dem europäischen Schnitt entspreche. Im Spektrum "Value" versus "Wachstum" habe der österreichische Markt insgesamt im Vergleich zum übrigen Europa einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...