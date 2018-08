Curetis / Curetis gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Curetis USA Inc. Managements bekannt . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Curetis gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Curetis USA Inc. Managements bekannt

Christopher M. Bernard tritt zum 31. August 2018 als President & CEO der Curetis USA Inc. zurück

Chris D. Emery übernimmt die Nachfolge als President & CEO der Curetis USA Inc. zum 1. September 2018

Amsterdam, Niederlande, Holzgerlingen, Deutschland, und San Diego, USA, 14. August 2018, 07:00 Uhr MESZ - Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass Christopher M. Bernard das Unternehmen informiert hat, als President & CEO der Curetis USA Inc. sowie als Mitglied des Vorstands der Curetis N.V. zum 31. August 2018 zurückzutreten. Das Unternehmen hat Herrn Bernards Rücktritt als President & CEO der Curetis USA Inc. und als Vorstandsmitglied der Curetis N.V. angenommen bzw. zur Kenntnis genommen und Chris D. Emery mit Wirkung zum 01. September 2018 als neuen President & CEO der Curetis USA Inc. bestellt.

Christopher Bernard war seit 1. Juli 2016 als President & CEO der Curetis USA Inc. tätig und wurde durch die Hauptversammlung im Juni dieses Jahres in den Vorstand der Curetis N.V. berufen. Weitere Mitglieder des Vorstands der Curetis N.V. sind: Dr. Oliver Schacht (Vorstandsvorsitzender), Dr. Achim Plum (Vorstand für Geschäftsentwicklung) und Johannes Bacher (Vorstand Operatives Geschäft).

"Wir haben Chris Bernard als Mitglied der Unternehmensführung sehr geschätzt. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Chris dafür danken, dass er die US-Niederlassung von Beginn an aufgebaut hat und dabei auf sein umfangreiches Netzwerk in der US-amerikanischen Diagnostikbranche zurückgegriffen hat", erklärte William E. Rhodes, Aufsichtsratsvorsitzender der Curetis N.V. "Wir verstehen, dass er auch von seiner Position als Mitglied des Vorstands der Curetis N.V. zurückgetreten ist, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen und wünschen ihm alles Gute dabei."

"Im Namen des gesamten Managementteams von Curetis möchte ich Chris Bernard für seinen Einsatz danken, mit dem er unsere jetzt 25 Mitarbeiter umfassende kommerzielle US-Niederlassung von Grund auf aufgebaut hat. Chris hat die Unyvero-Plattform und die LRT Kartusche für stationäre Patienten mit Lungenentzündungen erfolgreich in den US-amerikanischen Gesundheitsmarkt eingeführt", sagte Dr. Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender der Curetis N.V.

Der neu ernannte President & CEO der Curetis USA Inc., Chris D. Emery, verfügt über mehr als zwanzig Jahre kommerzielle Erfahrung in der Diagnostik- und Pharmaindustrie. Der Schwerpunkt von Chris Emery liegt auf Markteinführungen von neuartigen molekulardiagnostischen Tests für die Präzisionsmedizin. Bis vor kurzem war er Chief Commercial Officer - North America bei Menarini Silicon Biosystems, wo er die Vertriebs- und Business Development Aktivitäten für das Gerät DEPArray NxT für molekulare Analysen sowie die Integration des von der FDA zugelassenen CellSearch Circulating Tumor Cell Tests in den USA leitete. Davor war Chris Emery General Manager der PersonalizeDx Laboreinheit für Krebsdiagnostika von Abbott und hatte verschiedene andere Führungspositionen inne, u.a. als Chief Operating Officer von CombiMatrix, VP Sales & Marketing bei Response Genetics sowie National Sales & Marketing Manager bei US LABS (vor der Übernahme durch LabCorp). Chris Emery begann seine berufliche Laufbahn bei Johnson & Johnson, wo er das Antibiotikum Levaquin (Levofloxacin) zur Behandlung einer großen Bandbreite von bakteriellen Infektionen einschließlich nosokomialer Lungenentzündungen an Krankenhäusern bekannt machte. Er hat einen MBA der Pepperdine University und einen BA in Kommunikationswissenschaften von der University of California - San Diego.

"Wir freuen uns sehr, mit Chris Emery einen großartigen Nachfolger für die strategisch wichtige Rolle als President & CEO der Curetis USA Inc. gefunden zu haben. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Diagnostikbranche ist Chris Emery bestens geeignet, die kommerzielle Markteinführung der Unyvero LRT Kartusche in den USA, unterstützt von einem bereits etablierten starken Team, nahtlos weiterzuführen. Bei seinem Start kann Chris auf einer sehr guten Grundlage von vorqualifizierten Kunden und vielversprechende Möglichkeiten für kurzfristige kommerzielle Vertragsabschlüsse aufbauen", erklärte Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender Curetis.

"Der Aufsichtsrat von Curetis heißt Chris Emery herzlich willkommen und freut sich, dass er das Angebot angenommen hat, in dieser spannenden Zeit für Curetis tätig zu werden", ergänzte William E. Rhodes, Aufsichtsratsvorsitzender der Curetis N.V. "Chris Emery kann sich in seiner für Curetis strategisch wichtigen Rolle der vollen Unterstützung des Aufsichtsrats gewiss sein."

Das Direktorium der Curetis USA Inc. wird mit diesem Wechsel aus Chris D. Emery als President & CEO sowie Dr. Oliver Schacht als Vorsitzendem und Dr. Achim Plum als Direktoriumsmitglied bestehen.

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com (http://www.curetis.com) und www.ares-genetics.com (http://www.ares-genetics.com/) .

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

