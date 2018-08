Die Beteiligung an der Metro hat den Elektronikhändler Ceconomy im dritten Geschäftsquartal erneut belastet. Durch den Wertverfall der Metro-Aktien an der Börse musste Ceconomy weitere Abschreibungen vornehmen. Dadurch fiel zwischen April und Juni ein Verlust von 104 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr belief sich das Minus auf 29 Millionen Euro.

Beim operativen Ergebnis machte Ceconomy weiter Fortschritte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdiente die Gesellschaft 26 Millionen Euro nach 4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Beim Umsatz kam die MediaMarkt- und Saturn-Mutter hingegen nicht vom Fleck. Mit knapp 4,6 Milliarden Euro setzte Ceconomy 0,7 Prozent weniger um als im Vorjahr. Schmerzhaft waren vor allem die Rückgänge in der Heimatregion, die auch Kampagnen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nicht ausgleichen konnten. Die Prognose für das Gesamtjahr 2017/2018 (Ende September) wurde bestätigt./she/jha/

