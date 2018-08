FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NVAA XFRA TH0268010R11 ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 0.100 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.079 EUR

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.230 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.192 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.098 EUR

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 0.369 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.264 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.064 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.307 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.476 EUR

HWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.026 EUR

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.088 EUR

0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.077 EUR

FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.048 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.255 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.158 EUR

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.092 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.176 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.097 EUR

CXWV XFRA DE000A1110J4 BRW BALANCE.RETURN PLUS V 2.700 EUR