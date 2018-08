FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.404 EUR

HJVJ XFRA DE000A0MJRL5 FONDAK P 1.170 EUR

UO1A XFRA DE0009797753 DT.POSTBK.GLOBAL PLAYER 0.280 EUR

UO1D XFRA DE0009797720 DT.POSTBK.EUROP.AKT. 0.430 EUR

UO1E XFRA DE0009797712 DT.POSTBK.EUROP.PLUS 0.920 EUR

UO1C XFRA DE0009797704 DT.POSTBK.EUROP.RENT. 1.170 EUR

CXWE XFRA DE0009769638 CONVEST 21 VL A 0.370 EUR

CXWP XFRA DE0008471228 NUERNBERGER EUROLAND A 0.850 EUR

CXWM XFRA DE0008471194 WWK-RENT 0.990 EUR

CXWD XFRA DE0008471087 PLUSFONDS A 0.890 EUR

HJVE XFRA DE0008471061 ALLIANZ ADIVERBA AEO 0.940 EUR

HJVC XFRA DE0008471038 AL. ADIFONDS A (EUR) 0.810 EUR

CXWC XFRA DE0008471020 FONDIS A 0.670 EUR

HJVD XFRA DE0008471012 FONDAK A 1.180 EUR

CXW6 XFRA DE0008471004 FONDRA A 0.750 EUR

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.033 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.264 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.659 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.070 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.105 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.343 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.325 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.211 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.149 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.369 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.176 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.211 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.176 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.088 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.193 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.290 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.244 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.272 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.294 EUR

AISF XFRA TH0268010Z11 ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 0.100 EUR