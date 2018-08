Nordex weiterhin auf Kurs DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Nordex weiterhin auf Kurs 14.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nordex weiterhin auf Kurs * Umsatz von 957 Mio. EUR im Halbjahr erzielt * EBITDA-Marge von 4,0% erreicht * Auftragseingang erhöht sich auf 2,1 GW * Startschuss für Delta4000-Serie steht an * Prognose für 2018 bestätigt Hamburg, 14. August 2018. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 957,1 Mio. EUR (H1/17: 1.501,1 Mio. EUR) erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug 38,4 Mio. EUR (H1/17: 117,5 Mio. EUR); dies entspricht einer EBITDA-Marge von 4,0 Prozent (H1/17: 7,8 Prozent). Im Bereich Service erhöhte Nordex den Umsatz von 150,2 Mio. EUR um 7,7 Prozent auf 161,8 Mio. EUR und befindet sich damit weiter auf Wachstumskurs. Die Umsatzerlöse im Segment Projekte gingen im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 41,2 Prozent auf 797,1 Mio. EUR zurück (H1/2017: 1.356,5 Mio. EUR). Auftragslage und Produktion Im ersten Halbjahr 2018 erzielte die Nordex Group im Segment Projekte einen Auftragseingang von 2,1 GW (H1/17: 0,9 GW), davon 1,1 GW im zweiten Quartal (Q2/17: 0,6 GW). Von diesem Auftragseingang entfielen 1.091 MW (H1/17: 210 MW) auf Lateinamerika, 751 MW (H1/17: 399 MW) auf Europa, 113 MW (H1/17: 258 MW) auf Nordamerika und 142 MW (H1/17: 66 MW) auf den Rest der Welt. Als stärkste Einzelmärkte zeigten sich in Amerika Brasilien, Mexiko und USA; in Europa waren es Frankreich, Türkei und Schweden. "Die globale Aufstellung unseres Unternehmens zahlt sich aus: Während im Heimatmarkt Deutschland die Auftragslage in der Windenergiebranche weiterhin stagniert, konnte Nordex in den internationalen Märkten zahlreiche Aufträge gewinnen", sagte José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. Im ersten Halbjahr 2018 installierte Nordex 303 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 934,4 MW (H1/2017: 1.128,6 MW) in 13 Ländern. Dabei entfiel etwa die Hälfte des Installationsvolumens auf Europa. Im zweiten Quartal hat Nordex die Produktionsleistung deutlich gesteigert. Die Leistung in der Turbinenmontage lag bei 794 MW nach 347 MW im Vorquartal, im Bereich Rotorblatt stellte das Unternehmen 264 Rotorblätter nach 180 Stück im ersten Quartal her. Die Nordex Group steuert ihre Produktion immer abgestimmt auf verbindliche Lieferverpflichtungen. Kennzahlen Die Nordex Group verbesserte ihre Working-Capital-Quote - Working Capital bezogen auf den Umsatz - auf 5,8 Prozent und lag damit deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 9,8 Prozent. Der operative Cashflow belief sich auf -92,8 Mio. Euro und erhöhte sich damit gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 67,2 Mio. Euro. Die Netto-Verschuldung lag bei 174,0 Mio. EUR (31.12.2017: 60,1 Mio. EUR). Windkraftanlage der Zukunft Bereits im September 2017 brachte Nordex die speziell für Schwach- und Mittelwindstandorte ausgelegte Turbine N149/4.0-4.5 auf den Markt. Dieses Jahr folgte im April die Vorstellung der für Starkwindstandorte ausgelegten Turbine N133/4.8, sodass die Delta4000-Produktserie alle typischen Windstandorte abdeckt. Mit der Errichtung der ersten Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 gibt Nordex den Startschuss für diese Serie. Für die kommenden Jahre erwartet das Unternehmen einen wachsenden Auftragseingang für die Delta4000, die mit ihren geringen Stromgestehungskosten und ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht. "Mit der Delta4000-Produktreihe bringen wir die nächste Entwicklungsstufe der bewährten Generation Delta in den Einsatz. Diese Windenergieanlagen kombinieren langjährige Erfahrung mit konsequenter Senkung der Stromgestehungskosten und sind in all unseren Zielmärkten einsetzbar", erläuterte José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. Prognose für 2018 bestätigt Nordex bestätigt die Prognose für 2018. Danach erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz von 2,4 Mrd. EUR bis 2,6 Mrd. EUR und eine EBITDA-Marge von 4,0 bis 5,0 Prozent. Zudem soll die Working-Capital-Quote zum Jahresende unter 5 Prozent sinken und die Investitionen rund 110 Mio. EUR betragen. Kennzahlen Nordex Group im Überblick: H1 2018 H1 2017 Verände- (30.06.2018) (30.06.2017) rung Umsatz (EUR 957,1 1.501,1 -36,2 % Mio.) EBITDA (EUR 38,4 117,5 -67,3 % Mio.) EBITDA-Marge (%) 4,0 7,8 -3,8 PP Investitionen (EUR 41,7 70,1 -40,5 % Mio.) Operating Cashflow (EUR -92,8 -160,0 n/a Mio.) Auftragseingang (EUR 217,0 98,1 121,2 % Service Mio.) Auftragsbestand (EUR 2.044,8 1.864,0 9,7 % Service Mio.) Auftragseingang (EUR 1.613,9 904,6 78,4 % Projekte Mio.) Auftragsbestand (EUR 3.187,1 1.742,4 82,9 % Projekte Mio.) Installierte (MW) 934,4 1.128,6 -17,2 % Leistung 30.06.2018 31.12.2017 Working-Capi- (%) 5,8 5,3 0,5 PP tal-Quote Eigenkapitalquote (%) 23,1 32,7 -9,6 PP Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Kontakt Presse: Nordex SE Ralf Peters Telefon: 040 / 300 30 - 1522 rpeters@nordex-online.com Kontakt Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: 040 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713715 14.08.2018

