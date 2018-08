SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 DGAP-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 14.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SURTECO GROUP SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 - Konzernumsatz steigt zum Halbjahr um 9 % auf 365,2 Mio. EUR - EBIT legt nach sechs Monaten um 22 % auf 23,5 Mio. EUR zu - Ausblick 2018 aufgrund zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen angepasst Buttenwiesen, 14. August 2018 - Die SURTECO GROUP SE, Holdinggesellschaft für führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie, weist auch nach sechs Monaten des Jahres 2018 eine positive Entwicklung aus. So wurde der Konzernumsatz im Berichtszeitraum um 9 % von 334,0 Mio. EUR auf 365,2 Mio. EUR gesteigert. Mit Währungskursen auf Vorjahresniveau wäre das Umsatzwachstum um rund 10 Mio. EUR höher ausgefallen. Die SURTECO Gruppe verbesserte das EBIT (Gewinn vor Finanzergebnis und Steuern) um 22 % auf 23,5 Mio. EUR (H1-2017: 19,3 Mio. EUR). Der Konzerngewinn wuchs von Januar bis Juni 2018 dank eines verbesserten Finanzergebnisses und geringeren Steuersatzes sogar um 51 % von 10,0 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen hat der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2018 angepasst. Nun wird mit einem EBIT von voraussichtlich leicht bis deutlich unter 49 Mio. EUR gerechnet. Auch das geplante Umsatzziel von 725 bis 750 Mio. EUR ist durch eine unbeständige Entwicklung einiger Abnehmerbranchen, aber auch durch anhaltend ungünstige Währungskurse, nach ersten Erkenntnissen aus dem Geschäftsverlauf im Juli und August 2018 unsicher. "Dank einer guten Entwicklung in unserer Kunststoffsparte weist SURTECO zum Halbjahr 2018 ein solides Umsatz- und Ergebniswachstum aus. Allerdings erwarten wir für die zweite Jahreshälfte aufgrund der weltweiten politischen Spannungen zunehmend schwierigere Rahmenbedingungen. Den erheblich gestiegenen Rohstoffkosten begegnen wir mit einer strikten Kostendisziplin", kommentiert Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender der SURTECO GROUP SE, die Entwicklung. Kunststoffbereich wächst um 24 % Der Kunststoffbereich weist nach sechs Monaten dank der Akquisition der Probos-Gruppe im Juni vergangenen Jahres, aber auch durch leichtes organisches Wachstum bei Sockelleisten, Finishfolien und technischen Profilen, eine dynamische Steigerung von 24 % auf 180,6 Mio. EUR (H1-2017: 145,9 Mio. EUR) aus. Das EBIT der Sparte legte um 44 % von 11,2 Mio. EUR auf 16,1 Mio. EUR zu. Anhaltend hoher Druck von der Rohstoffseite, negative Währungskurseffekte und ein ungünstiger Produktmix prägten dagegen nach sechs Monaten 2018 das Bild im Papiersegment. Als Konsequenz wurde ein Umsatzminus von rund 2 % auf 184,6 Mio. EUR (H1-2017: 188,1 Mio. EUR) und ein Rückgang beim EBIT von 13,0 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR ausgewiesen. Anhaltend hohe Bilanzqualität Die Bilanzsumme legte zum 30. Juni 2018 gegenüber dem Jahresende 2017 von 842,6 Mio. EUR auf 867,6 Mio. EUR zu. Das Eigenkapital blieb im Berichtszeitraum mit 350,4 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2017 weitgehend unverändert (31. Dezember 2017: 349,2 Mio. EUR). Bezogen auf die gestiegene Bilanzsumme gab die Eigenkapitalquote von 41,4 % auf 40,4 % nach. Primär aufgrund der seit Januar 2018 reduzierten Forderungsverkäufe (Factoring) stieg die Nettofinanzverschuldung per Ende Juni auf 200,5 Mio. EUR, nach 190,0 Mio. EUR zum Jahresende 2017. Entsprechend lag der Verschuldungsgrad per Ende März bei 57 % und damit drei Prozentpunkte über dem Wert vom Jahresende 2017. Den Bericht über das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco-group.com. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle T: +49 8274 9988-508 F: +49 8274 9988-515 www.surteco-group.com ir@surteco-group.com Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 690 Mio. EUR. (Stand 2017), davon 25% in Deutschland, 46% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco-group.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. EUR) H1-201- H1-201- Q2-201- Q2-201- 7 8 7 8 Konzernumsatz 334,0 365,2 164,3 178,5 - davon Papier 188,1 184,6 91,2 88,8 - davon Kunststoff 145,9 180,6 73,1 89,7 Auslandsumsatzquote in % 73 75 74 77 EBITDA 37,1 43,8 17,5 20,3 EBITDA-Marge in % 11,1 12,0 10,6 11,4 EBIT 1 19,3 23,5 8,6 10,1 - davon Papier 13,0 10,9 5,4 3,8 - davon Kunststoff 11,2 16,1 5,8 7,9 EBT 14,5 21,0 5,6 10,0 Konzerngewinn 10,0 15,1 3,8 7,1 Ergebnis je Aktie in EUR 2 0,64 0,97 0,24 0,46 Cashflow aus laufender 35,0 14,7 18,2 18,4 Geschäftstätigkeit Free Cashflow 20,0 -6,5 9,3 6,4 31.12.2017 30.06.2018 Veränderung Bilanzsumme 842,6 867,6 +3 % Eigenkapital 349,2 350,4 Nettofinanzverschuldung 190,0 200,5 +6 % Verschuldungsgrad in % 3 54 57 +3 Pkt. Eigenkapitalquote in % 41,4 40,4 -1,0 Pkt. Mitarbeiter 3.295 3.347 +2 % (1) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten (2) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731 (3) Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713617 14.08.2018

ISIN DE0005176903

AXC0055 2018-08-14/07:31