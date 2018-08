Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2018 DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2018 14.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Weiteres Ergebniswachstum - Hohe Auslastung in beiden Divisionen - Deutlicher Margenanstieg bei MM Karton - Kosten drücken auf Ergebnis von MM Packaging Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte mit einem starken zweiten Quartal die gute Entwicklung seit Jahresbeginn fortführen und damit das erste Halbjahr 2018 deutlich über dem Vorjahr abschließen. In einem ausgewogenen Marktumfeld verzeichneten beide Divisionen anhaltend hohe Auslastung. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns stieg um rund 12 % gegenüber der Vorjahresperiode. Den Beitrag hierzu lieferte die Kartondivision, welche insbesondere von höheren Durchschnittspreisen profitierte. Die Packagingdivision konnte weiter wachsen, ein starker Anstieg der Inputkosten, vor allem bei Karton, drückte aber auf das Ergebnis. Notwendige Preiserhöhungen sind schwer realisierbar. Trotz solider Auslastung der Werke ist die Fortführung des hohen Ergebnisniveaus eine Herausforderung für die zweite Jahreshälfte. Kennzahlen der Mayr-Melnhof Gruppe (nach IFRS, ungeprüft) Konsolidiert in Mio. EUR 1.HJ/2018 1.HJ/2017 +/- Umsatzerlöse 1.170,6 1.150,3 +1,8 % Betriebliches Ergebnis 114,3 102,1 +11,9 % Operating Margin (in %) 9,8 % 8,9 % Ergebnis vor Steuern 111,8 97,0 +15,3 % Periodenüberschuss 83,7 71,9 +16,4 % Gewinn je Aktie (in EUR) 4,17 3,58 Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns stiegen um 1,8 % von 1.150,3 Mio. EUR auf 1.170,6 Mio. EUR, wobei der Zuwachs aus beiden Divisionen resultierte. Das betriebliche Ergebnis lag mit 114,3 Mio. EUR um 12,2 Mio. EUR bzw. 11,9 % über dem Vorjahreswert (1. HJ 2017: 102,1 Mio. EUR). Einem deutlichen Ergebnisanstieg in der Kartondivision stand ein Rückgang in der Packagingdivision gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns erreichte 9,8 % nach 8,9 % in den ersten sechs Monaten 2017. Die Finanzerträge beliefen sich auf 0,6 Mio. EUR (1. HJ 2017: 1,3 Mio. EUR), die Finanzaufwendungen auf -3,0 Mio. EUR (1. HJ 2017: -2,9 Mio. EUR). Das "Sonstige Finanzergebnis - netto reduzierte sich auf -0,1 Mio. EUR nachdem im Vorjahr im Zuge der Entkonsolidierung der tunesischen Packaging-Gesellschaften ein Einmalaufwand aus der kumulierten Währungsumrechnung von 2,3 Mio. EUR zu verbuchen war. Das Ergebnis vor Steuern stieg folglich um 15,3 % auf 111,8 Mio. EUR (1. HJ 2017: 97,0 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen 28,1 Mio. EUR nach 25,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der effektive Konzernsteuersatz blieb mit 25,1 % (1. HJ 2017: 25,9 %) weitgehend unverändert. Der Periodenüberschuss erreichte mit 83,7 Mio. EUR einen Zuwachs von 16,4 % gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres (1. HJ 2017: 71,9 Mio. EUR). Dies entspricht 7,2 % (1. HJ 2017: 6,3 %) der Umsatzerlöse. VERLAUF DES ZWEITEN QUARTALS Sowohl Umsatz als auch betriebliches Ergebnis lagen im zweiten Quartal 2018 über dem Vorjahresniveau. Gegenüber dem ersten Quartal des laufenden Jahres gelang ebenfalls eine leichte Ergebnisverbesserung, jedoch bei etwas niedrigeren Umsatzerlösen. Die Kartondivision verzeichnete mit einer Kapazitätsnutzung von 99 % (Q1 2018: 99 %, Q2 2017: 99 %) anhaltende Vollauslastung und erreichte mit verbesserten Preisen und Kosten eine sehr gute Operating Margin von 10,6 % (Q1 2018: 10,3 %; Q2 2017: 7,3 %). In der Packagingdivision konnten höhere Volumina und Umsatzerlöse den deutlichen Anstieg der Materialkostentangente nur zum Teil auffangen, wodurch die Operating Margin mit 8,6 % zwar über dem ersten Quartal des laufenden Jahres (8,3 %), aber unter dem Vorjahreswert (Q2 2017: 9,8 %) lag. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns erreichte 57,2 Mio. EUR nach 57,1 Mio. EUR im ersten Quartal 2018 und 51,5 Mio. EUR im zweiten Quartal des Vorjahres. Die Operating Margin des Konzerns stieg demnach auf 9,9 % (Q1 2018: 9,6 %; Q2 2017: 9,1 %). Der Periodenüberschuss erhöhte sich auf 42,0 Mio. EUR (Q1 2018: 41,7 Mio. EUR; Q2 2017: 35,0 Mio. EUR). AUSBLICK Die Nachfrage auf unseren europäischen Hauptmärkten zeigt sich weiterhin ausgewogen aber ohne frische Impulse. Entsprechend erwarten wir anhaltend hohe Auslastung in beiden Divisionen aber auch zunehmende Wettbewerbsintensität. Aufgrund des allgemeinen Kostenauftriebes bleibt unser Fokus auf eine konsequente Preispolitik sowie weitere Rationalisierungen zur Behauptung der Ergebnisqualität des Konzerns gerichtet. Gleichzeitig werden strukturelle Verbesserungen im Produktportfolio und in der Ausrichtung unserer Betriebe gezielt weitergeführt, wobei die laufende Investitionstätigkeit dem langjährigen Durchschnitt folgt. Die Behauptung der hohen Ertragskraft des ersten Halbjahres in der zweiten Jahreshälfte ist Ziel und Herausforderung zugleich. Der Fortsetzung unseres langfristigen Wachstumskurses gilt anhaltend hohes Augenmerk. Die detaillierte Presseaussendung und den Halbjahresfinanzbericht 2018 sowie die CEO Videopräsentation und die Details für den heutigen CEO Conference Call finden Sie auf unserer Website unter: www.mayr-melnhof.com. Nächster Termin: 15. November 2018 Ergebnisse zum 3. Quartal 2018 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Tel.: +43 1 501 36-91180 Fax: +43 1 501 36-191195 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com, Website: http://www.mayr-melnhof.com 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713861 14.08.2018

ISIN AT0000938204

AXC0074 2018-08-14/08:00