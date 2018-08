Disney (WKN:855686) gab diese Woche die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt, die ein starkes Wachstum in einigen der größten Geschäftsfelder des Medienriesen beinhalteten. Während einige Segmente, insbesondere die Bereiche Kabelnetze und Konsumgüter, Schwierigkeiten hatten, konnte das Unternehmen dies durch gesunde Zuwächse in anderen Bereichen ausgleichen. Das Unternehmen machte auch große Fortschritte bei der Umstrukturierung des TV-Geschäfts, das den Aktionären in den letzten Jahrzehnten hohe Gewinne erwirtschaftet hat. Werfen wir einen Blick auf ein paar Zahlen, die in Disneys Quartalsbericht auffallen. 20 %: Umsatzwachstum im Studiogeschäft Das Studiogeschäft baut für Disney einen riesigen Fundus an geistigem Eigentum auf. Diese Wertschöpfungsmaschine feuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...