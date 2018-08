Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit zeigt leichtes Umsatzwachstum DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit zeigt leichtes Umsatzwachstum 14.08.2018 / 08:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit zeigt leichtes Umsatzwachstum * EBIT auf Vorjahresniveau * Markengeschäft mit stabiler Performance * Volumengeschäft legt zu * Prognose 2018 leicht angepasst Nassau, 14. August 2018 - Der Leifheit-Konzern hat das erste Halbjahr 2018 mit einem leichten Umsatzwachstum abgeschlossen. Der Konzern glich den Umsatzrückgang der ersten drei Monate 2018 im zweiten Quartal aus und erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatzzuwachs von 0,5 Prozent auf 121,5 Mio EUR. Das Wachstum ist insbesondere auf die robuste Performance im Heimatmarkt Deutschland zurückzuführen. Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) genau auf Vorjahresniveau in Höhe von 6,8 Mio EUR. In den ersten sechs Monaten 2018 ist der Leifheit-Konzern in Deutschland weiter deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg um 2,1 Prozent auf 56,7 Mio EUR (Vorjahr: 55,6 Mio EUR), was einem Anteil am Gesamtumsatz von 46,7 Prozent entspricht (Vorjahr: 46,0 Prozent). Das Wachstum wurde gleichermaßen durch das Marken- wie das Volumengeschäft getrieben. Der Auslandsumsatz ging hingegen um 0,9 Prozent auf 64,8 Mio EUR zurück. Hintergrund ist vor allem der Umsatzrückgang außerhalb Europas durch die strategische Fokussierung auf die Märkte in Zentral- und Osteuropa. Zudem gaben die Umsatzerlöse in Osteuropa auf Grund signifikanter Markenbildungsmaßnahmen im Vorjahr nach. Ähnliche Programme sind erst für die späteren Quartale dieses Geschäftsjahrs geplant. Die Vertriebsregion Zentraleuropa blieb nahezu stabil. Im Markengeschäft, welches die Marken Leifheit und Soehnle umfasst, erzielte der Konzern im ersten Halbjahr 2018 ein Umsatzplus von 0,2 Prozent auf 103,4 Mio EUR (Vorjahr: 103,1 Mio EUR). In den Produktkategorien Reinigen und Wäschepflege der Marke Leifheit war das Wachstum robust. Dazu beigetragen haben insbesondere die Produkte für die Bodenreinigung und das Trocknen, während der Absatz elektrischer Produkte zur Oberflächenreinigung hinter den Erwartungen zurück blieb. Produktinnovationen der Marke Soehnle im Bereich Fitness, Gesundheit und Luftbehandlung trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum der Marke bei. Das deutlich kleinere und unter Rentabilitätsgesichtspunkten geführte Volumengeschäft erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 ein Umsatzplus von 1,9 Prozent auf 18,1 Mio EUR (Vorjahr: 17,7 Mio EUR). Küchenprodukte von Birambeau sowie deutlich gesteigertes Aktionsgeschäft trieben das Wachstum im Volumengeschäft an. Umsatzrückgänge bei Wäschepflegeprodukten sowie im Projektgeschäft wurden damit überkompensiert. Der Leifheit-Konzern weist für das erste Halbjahr 2018 ein EBIT auf Vorjahresniveau von 6,8 Mio EUR (Vorjahr: 6,8 Mio EUR) aus. Nach einem rückläufigen Ergebnis im ersten Quartal wurde das EBIT im zweiten Quartal 2018 um 26 Prozent auf 2,1 Mio EUR (Vorjahr: 1,6 Mio EUR) gesteigert. Niedrigere Einmalaufwendungen, rückläufige Verwaltungskosten sowie ein deutlich verbessertes Fremdwährungsergebnis trugen zur Stabilisierung des EBIT bei. Das Periodenergebnis erreichte im ersten Halbjahr ebenfalls das Vorjahresniveau von 4,4 Mio EUR. "Nach teils witterungsbedingten Umsatzrückgängen in den ersten drei Monaten konnten wir im zweiten Quartal wieder Wachstum verzeichnen, wenn auch niedriger, als wir es uns vorgestellt hatten. Zugleich haben wir unsere Marktposition in Deutschland weiter ausgebaut und sowohl im Marken- wie auch im Volumengeschäft weiter zugelegt. Ungeachtet dessen erarbeiten wir zurzeit neue Strategien zur nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisse. Mit Nachdruck setzen wir gleichzeitig strategische Maßnahmen um, mit dem Ziel, die Chancen der Digitalisierung besser zu nutzen und die Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Produkte zu erhöhen, um so die Sortimente unserer Marken weiter zu stärken. Darüber hinaus wurden Programme zur Stärkung von Effizienz und Effektivität im Vertrieb und der gesamten Wertschöpfungskette initiiert. Wir werden zudem die geografische Expansion in den asiatischen Märkten zukünftig intensiver vorantreiben. Mit diesen Maßnahmen streben wir eine zügige Rückkehr zu breiterem nachhaltigem Wachstum an", so Thomas Radke, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG. Prognose leicht angepasst Der Leifheit-Konzern konkretisiert seine Prognose für das restliche Geschäftsjahr 2018. Die Nachfrageschwäche im Markt für elektrische Oberflächenreinigungsprodukte dürfte nachhaltiger ausfallen, als zunächst angenommen. Dennoch geht der Konzern vor allem auf Grund der Einführung neuer Produkte im Markengeschäft von einem spürbaren Wachstum aus. Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Leifheit-Konzern mit einem Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5 Prozent gegenüber zuletzt leicht unterhalb von rund 4 bis 5 Prozent. Im Markengeschäft geht das Unternehmen von einem Wachstum von 3 bis 4 Prozent aus, bei unverändertem Umsatz im Volumengeschäft auf dem Niveau des Jahres 2017. Der Leifheit-Konzern prognostiziert nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das Geschäftsjahr 2018 von etwa 16 Mio bis 17 Mio EUR, bislang wurde ein EBIT am unteren Ende von 17 bis 18 Mio EUR erwartet. Zusätzliche Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018, der unter http://Finanzberichte.leifheit-group.com zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de. 