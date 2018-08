Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-14 / 07:34 ROTTERDAM, 14. August - NEOS, ein Innovationsführer im Bereich Direct Lending, hat heute den erfolgreichen Abschluss eines niederländischen Joint Ventures über 1 Mrd. Euro bekannt gegeben, das sich auf die Vergabe vorrangiger Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland und den Niederlanden spezialisiert. Die globale Beteiligungsgesellschaft KKR ist der Hauptinvestor in dem Joint Venture. Ein weiterer Investor ist Schroders, ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen und strategischer Anteilseigner von NEOS. Das Joint Venture wird alternative und flexible Finanzierungslösungen anbieten, um ein breites Spektrum niederländischer und deutscher Unternehmen beim Erreichen ihrer Entwicklungs- und Wachstumsziele zu unterstützen. Mit einem geplanten Volumen von 1 Mrd. Euro ist das Joint Venture das größte private KMU-Darlehensprogramm in Europa und übertrifft NEOS Vorgängerfonds, die von zwei niederländischen Rentenfonds finanziell gestützt wurden. Das Joint Venture wird sich darauf fokussieren, von den attraktiven Fundamentaldaten und einer starken Nachfrage nach privaten Finanzierungsmöglichkeiten aufseiten niederländischer und deutscher KMU zu profitieren. Dazu wird es auf NEOS führende Plattform und lokale Marktkenntnis sowie KKRs und Schroders globalem Investitions-Know-how zurückgreifen. "Das Darlehensprogramm ist für wachsende Unternehmen ausgelegt, die bereits Spitzenleistungen in ihrem jeweiligen Kompetenzfeld unter Beweis gestellt haben. Dieses Programm ermöglicht es NEOS noch stärker auf die zunehmenden Finanzierungsbedürfnisse der Geschäftswelt einzugehen und wird dazu beitragen, unser Produktportfolio und unsere regionale Präsenz auszuweiten", sagt Quirijn Haak, CEO von NEOS Direct Lending. "KMU bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Als disziplinierter langfristiger Investor sehen wir großes Potenzial bei der Finanzierung dieses Bereichs, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden", sagt Daniel Pietrzak, Partner bei KKR. "KMU in Europa sind zunehmend an Fremdfinanzierungslösungen von Nichtbanken interessiert. Gleichzeitig werden versierte institutionelle Anleger immer vertrauter damit, KMU im Gegenzug für eine höhere Rendite, als auf den öffentlichen Märkten erhältlich, Wachstumsfinanzierungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, die Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden in diesem Bereich zu bedienen und haben kürzlich unsere Beteiligung an NEOS im Rahmen unserer Privatmarktinitiative auf 49% erhöht", sagt Alan Cauberghs, Head of Private Assets bei Schroders. Die Investition von KKR wurde durch Kreditfonds von KKR finanziert. -Ende- *Medienkontakte* NEOS Direct Lending B.V. Nick van Hagen +31 10 890 9640 info@neosdirect.nl Rotterdam, the Netherlands KKR Raphael Eisenmann Hering Schuppener Consulting +49 69 92 18 74 86 reisenmann@heringschuppener.com Schroders Nicole Carey Tel: +44 (0)20 7658 4466 nicole.carey@schroders.com Estelle Bibby, Corporate Communications Tel: +44 (0)20 7658 3431 estelle.bibby@schroders.com *Über NEOS Direct Lending.* Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich NEOS in den letzten Jahren als innovativer Finanzierungspartner für viele Unternehmen erwiesen. NEOS hat mehr als 130 Unternehmen unterstützt und wir haben gerne gesehen dass sie ihre Ziele erreicht haben. Wir glauben an Gewinner in allen Bereichen und ob wir Innovation, Wachstum, Akquisitionen oder Fusionen vorantreiben, wir haben die richtige Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Team besteht aus einer erfahrenen Gruppe von engagierten Profis mit unterschiedlichsten Hintergründen. NEOS ist gut positioniert, um eine treibende Kraft in der transformierenden Geschäftskreditbranche zu werden, die eng mit seinem stark expandierenden europäischen Sourcing-Netzwerk zusammenarbeitet. *Über Schroders * Als global tätiger Investment Manager helfen wir Institutionen, Intermediären und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dabei, ihre Ziele zu erreichen und für die Zukunft gewappnet zu sein. In einer Welt, die ständigem Wandel unterworfen ist, verändern sich auch die Bedürfnisse unserer Kunden. Während unserer langjährigen Unternehmensgeschichte haben wir uns stets an Veränderungen angepasst und dabei immer im Auge behalten, was unseren Kunden am wichtigsten ist. Dies gelingt uns mit Erfahrung und Kompetenz. Unsere Experten identifizieren auf Grundlage von Daten die Trends der Zukunft. Das ermöglicht uns eine einzigartige Perspektive, dank der wir stets mit hoher Überzeugung investieren können. Wir verwalten ein Vermögen von 508,2 Mrd. EUR (593,3 Mrd. US-Dollar / 449,4 Mrd. Pfund Sterling)* für unsere Kunden, die sich darauf verlassen, dass wir nachhaltige Erträge erwirtschaften. Wir tun auch weiterhin alles, um zukünftigen Wohlstand für sie und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Heute arbeiten mehr als 4.700 Menschen auf sechs Kontinenten für uns, die sich genau darauf konzentrieren. Wir sind ein globales Unternehmen mit lokaler Präsenz und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns stets im Mittelpunkt. Wir sind in mehr als 200 Jahren und über sieben Generationen hinweg gewachsen und haben unsere Expertise in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und Interessen unserer Kunden weiterentwickelt. Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter schroders.de. *Stand: 30. Juni 2018 *Über KKR* KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partnerschaften, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital welches KKR für Fondsanleger verwaltet und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Webseite www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co. 