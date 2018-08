Softing AG: Steigerung von Auftragseingang, Umsatz und Nettoergebnis insbesondere im zweiten Quartal sowie im Halbjahr 2018 DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Softing AG: Steigerung von Auftragseingang, Umsatz und Nettoergebnis insbesondere im zweiten Quartal sowie im Halbjahr 2018 14.08.2018 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Haar, 14. August 2018: Die Softing AG (ISIN: DE0005178008, Prime Standard), steigerte Umsatz (+9,5%) auf EUR 21,4 Mio. und Nettoergebnis (+165%) auf EUR 0,9 Mio. im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich und profitierte von der qualitativen Verbesserung des operativen Geschäfts in allen drei Segmenten. Die deutliche Zunahme des Auftragseingangs (+31%) auf EUR 23,3 Mio. im zweiten Quartal basiert bereits auf neu entwickelten Produkten und Dienstleistungen. Der Umsatz des Softing-Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2018 leicht um 0,5 Mio. EUR auf 39,9 Mio. EUR. Das EBITDA des Konzerns erreichte in den ersten sechs Monaten 3,3 Mio. EUR (Vj. 3,1 Mio. EUR), die EBITDA Marge lag somit erneut bei 8 %. Das EBIT betrug 1,1 Mio. EUR nach 1,0 Mio. EUR im Vorjahr. Der daraus resultierende Periodenuberschuss stieg auf 0,9 Mio. EUR nach 0,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr des Vorjahrs. Softing bestatigt erneut die Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2018: In Summe erwartet der Vorstand eine moderate Steigerung der Umsatze auf 80 Mio. EUR sowie des Auftragseingangs auf ebenfalls 80 Mio. EUR. Das EBIT wird in Hohe von 4,0 Mio. EUR erwartet, das operative EBIT ist mit 3,7 Mio. EUR geplant. Saisonal bedingt wird sich wiederum das vierte Quartal als starkstes Quartal erweisen. Diese Angaben beziehen sich auf den Softing-Konzern ohne die Akquisition GlobalmatiX AG. Die GlobalmatiX AG wird voraussichtlich zusatzlich rund 0,8 Mio. EUR Umsatz und ein EBIT von bis zu -1,0 Mio. EUR beisteuern. Auf Segmentebene wird sowohl im Segment Industrial als auch im Segment IT Networks ein leichter Anstieg von Umsatz, EBIT und operativem EBIT erwartet. Das Segment Automotive rechnet aufgrund eingeleiteter Kostensenkungsmaßnahmen mit einer starken Verbesserung von EBIT und operativem EBIT. Generell werden Umsatz und EBIT uberproportional stark zum Jahresende hin von den Produktneuheiten im Segment Industrial und der Markteinfuhrung margenstarker neuer Produkte bei IT Networks und Automotive profitieren. "Diese Saisonalitat mit einer sich verstärkenden Verlagerung von Produkteinkauf, -lieferung und -abrechnung ins vierte Quartal des Kalenderjahrs ist ein Trend, den wir aufgrund unserer neuen Geschaftsmodelle mit planbar wiederkehrenden Umsatzen ab 2019 zunehmend glätten werden", betont Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG, zuversichtlich die insgesamt positive Entwicklung in den ersten sechs Monaten dieses Geschäftsjahrs, aber noch sehr viel mehr für die kommenden Jahre ab 2019. Finanzkennzahlen im Überblick TEUR +/- Q2 +/- H1 Q2 / Q2 / 2017/2- H1 / H1 / 2017/2- 2018 2017 018 2018 2017 018 Auftragseingang 23.255 17.766 + 30,9 44.385 39.548 + 12,2 % % Umsatz 21.418 19.568 + 9,5 39.932 39.372 + 0,1 % % EBITDA (IFRS) 1.935 1.620 + 19,4 3.336 3.130 + 6,6 % % EBIT (IFRS) 694 550 + 26,2 1.082 1.008 + 7,3 % % Operatives EBIT 777 35 > 579 362 + 59,9 1.000 % % Konzernperioden- Überschuss (IFRS) 897 339 + 165 941 630 + 49,4 % % Ergebnis je Aktie in 0,12 0,05 + 140 0,12 0,09 + 33,3 EUR (IFRS) % % Der Vorstand Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Softing AG Investor Relations Richard-Reitzner-Allee 6 D-85540 Haar Tel. +49 (0)89 456 56-0 Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der ,Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemäß dem Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713903 14.08.2018

ISIN DE0005178008

AXC0080 2018-08-14/08:05