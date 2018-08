Leoni: Kommt eine Gewinnwarnung? Nach Q1 zeigte sich Leoni-Vorstandssprecher Karl Gadesmann noch optimistisch, die Ziele für das Gesamtjahr realisieren zu können. Leoni will in 2018 einen Umsatz von mindestens 5 Mrd. Euro erreichen und ein EBIT zwischen 215 und 235 Mio. Euro. In der Industrie läuft es allerdings nicht mehr ganz rund. Vereinzelte Börsianer halten auch bei Leoni ...

