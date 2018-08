Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 98 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel gehe mit einer gestiegenen Branchenbewertung einher, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Immobiliensektor allgemein rückten nun vermehrt die Mittelzuflüsse in den Fokus: LEG gehöre in diesem Punkt zu den Klassenbesten./tih/jha/ Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-14/08:22

ISIN: DE000LEG1110