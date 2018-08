Der im TecDAX notierte Windkraftanlagenbauer hat am Dienstag die Zahlen für das zweite Halbjahr vorgelegt. Das Unternehmen hat hier einen Verlust von 20,9 Millionen Euro ausgewiesen. In der entsprechenden Vorjahresperiode hatte das Unternehmen noch 15,6 Millionen Euro verdient. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) rutschte das Ergebnis von plus 32,2 auf minus 19,4 Millionen Euro ab. Der Umsatz brach von 852,7 auf 469,3 Millionen Euro ein.

