Wenn man die Entwicklung der Aktie von Aurelius (WKN:A0JK2A) in den letzten drei Monaten betrachtet, kann man mittlerweile wirklich von einem Crash sprechen. Im Mai wurden zeitweise noch etwas über 65 Euro je Anteilschein gezahlt, am Montag waren es zeitweise nur noch etwas über 46 Euro. Solide, aber nicht überragende Halbjahreszahlen hatten für einen weiteren Ausreißer nach unten gesorgt. Das ist unschön für Aktionäre und manch einer fühlt sich vielleicht sogar an die dunklen Tage nach der Short-Attacke im Frühjahr 2017 erinnert. Es gibt aber in meinen Augen sehr gute Gründe, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren. Hier findest du sie ....

Den vollständigen Artikel lesen ...