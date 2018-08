Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei geprägt gewesen von einer starken Entwicklung bei Flachstahl, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Ausblick habe sich aber nichts geändert. In Zeiten steigender Unsicherheit wegen der Handelsstreitigkeiten deute vieles auf einen weniger schwungvollen Rest des Jahres hin./tih/ajx Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-08-14/08:30

ISIN: DE0006202005