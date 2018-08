Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eoin Mullany begründete die Kurszielsenkung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den geschäftlichen Verbindungen der Bank in die Türkei. Die Währungskrise dort sowie die politische Situation in Italien dürften das Schicksal des Geldinstituts kurzfristig bestimmen. Langfristig aber sollte der starke Fokus des Managements auf Kosten und weniger Risiken die Erträge der italienischen Bank aufpolieren und für einen Kursauftrieb der Aktie sorgen./tav/ajx Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360