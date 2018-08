Nach einem nervösen Börsen-Start aufgrund der Verdoppelung der Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der Türkei beruhigten sich im Tagesverlauf die Gemüter etwas, die Kursverluste am Tagesende waren meist nur mehr moderat. Auch der freie Fall der türkischen Lira konnte zumindest vorerst einmal gestoppt werden. Sowohl die türkische Zentralbank wie auch die Bankenaufsicht arbeiten fieberhaft an einer Lösung, auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu zeigte sich gestern bereit, mit den USA in Gespräche zu gehen. Unterdessen wird die türkische Zentralbank den nationalen Banken jegliche Liquidität zur Verfügung stellen, die sie benötigen. Die US-Börsen schlossen den ersten Handelstag der Woche mit...

