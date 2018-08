Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für die Container-Reederei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Rückfall der Frachtraten habe sich in den vergangenen Wochen der Horizont wieder etwas gelichtet. Damit sei zunehmend ein besseres zweites Halbjahr wahrscheinlich. Das sei nötig, denn um selbst die gekappte Prognose noch zu treffen, müsse der Konzern die steigenden Treibstoffkosten mit höheren Frachtraten ausgleichen können. Das Aufwärtspotenzial der Aktie sei aber begrenzt./tav/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-08-14/08:50

ISIN: DE000HLAG475