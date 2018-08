DAX-Analyse am Morgen: Fehlstart nach Bayer-Crash

Der deutsche Leitindex hat zum Wochenauftakt einen klassischen Fehlstart aufs Parkett gelegt. Dabei war es vor allem der Sell-off beim DAX-Schwergewicht Bayer, der das Börsenbarometer ins Minus drückte: nach einem Schmerzensgeld-Urteil gegen Bayer-Zukauf Monsanto in den USA verloren die Bayer-Aktien gestern in der Spitze knapp 14% und sackten auf den niedrigsten Stand seit 2013 ab. Daneben wurden auch die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei nicht geringer, was erneut die Bankentitel belastete - eine gefährliche Ausgangslage für die Blue Chips:

