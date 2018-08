Die US-Bank Citigroup hat Bayer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 132 auf 93 Euro gesenkt. Das Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken durch Glyphosat-Unkrautvernichter werfe seine von Bewertungsargumenten geprägte positive These über Bord, schrieb Analyst Peter Verdult in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte die Stimmung der Anleger deutlich leiden./tih/mis

Datum der Analyse: 14.08.2018

ISIN DE000BAY0017

AXC0104 2018-08-14/09:05