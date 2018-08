Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Donaueschingen (pta009/14.08.2018/08:40) - Die auf klinische Software spezialisierte NEXUS AG hat im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz um rund 11 % und das Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) um rund 12 % gesteigert. Die langjährige positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der NEXUS-Gruppe konnte damit fortgesetzt werden.



Im ersten Halbjahr 2018 stieg der Umsatz von TEUR 58.129 (6M-2017) auf TEUR 64.446 (+10,9 %). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich um 12,2 % auf TEUR 6.605 (6M-2017: TEUR 5.887). Das EBITA stieg um 17,0 % von TEUR 7.005 (6M-2017) auf TEUR 8.194. Das EBITDA erreichte TEUR 12.276 (6M-2017: TEUR 10.846) und damit einen Anstieg von 13,2 %. Der Konzernüberschuss beträgt für das erste Halbjahr 2018 TEUR 5.212 nach TEUR 4.981 (+4,6 %).



Der operative Cash Flow erreichte TEUR 18.268 nach dem starken Vorjahreswert von TEUR 18.074 (6M-2017). Die NEXUS AG verfügte zum 30.06.2018 über Barmittel inkl. kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von TEUR 25.129 (30.06.2017: TEUR 29.263). In 2018 wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von TEUR 2.519 (2017: TEUR 2.358) an unsere Aktionäre geleistet. Das Ergebnis pro Aktie betrug im ersten Halbjahr 32 Cent (Vj: 30 Cent).



Die NEXUS AG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 105.828 (31.12.2017: TEUR 103.009). Damit zeigt die NEXUS AG eine nachhaltig gesunde Bilanz und verfügt über ausreichend Kapital zur weiteren Finanzierung der europäischen Wachstumsstrategie.



