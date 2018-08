Henkel aus Düsseldorf wurde bereits im Jahr 1876 gegründet und ist demnach ein echtes Traditionsunternehmen. Heutzutage beschäftigt Henkel weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter - fast 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland, was den hohen Internationalisierungsgrad des Unternehmens unterstreicht. Schwarzkopf, Fa, Theramed, Pril und natürlich Persil - dies alles sind bekannte Marken aus dem Hause Henkel. Mit Standorten auf allen Kontinenten verfügt der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Was viele aber womöglich gar nicht wissen: Henkel ist auch einer der führenden Anbieter für Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. 2017 beispielsweise steuerte dieser für Henkel durchaus wichtige Geschäftsbereich nicht weniger als 47 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

E-Mobilität im Fokus

In diesem Zusammenhang treibt Henkel beispielsweise auch Zukunftstechnologien für E-Mobilität voran. "Neben Flächendichtungen, Wärmeleitmaterialien, Klebstoffen und ...

