Evotec-Papiere haben am Dienstag mit 20,50 Euro das höchste Niveau seit Oktober des Vorjahres erreicht. Zuletzt lagen die TecDax-Papiere des Wirkstoffforschers knapp darunter noch mit 2,8 Prozent im Plus.

Der österreichische Partner Haplogen schloss mit Bayer eine Forschungs- und Entwicklungs-Kooperation für Wirkstoffe gegen Lungenerkrankungen ab. Evotec erhält eine Vorabzahlung und mögliche Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen von Haplogen.

Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe sieht in einer aktuellen Studie weiter Kurspotenzial bis 26 Euro. Das Unternehmen habe Mitte des Jahres bereits die meisten Ziele für 2018 erreicht, so der Experte. Die Positionen in Verhandlungen mit neuen Partners habe sich dank der starken Entwicklung des Bereichs EVT Innovate verbessert. Evotec ist hier laut eigenen Angaben inzwischen an mehr als 80 potenziellen Produktkandidaten beteiligt./ag/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005664809

AXC0138 2018-08-14/10:38