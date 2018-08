Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Morphosys von 64 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Erwartungen an den Antikörper MOR208 des Biotech-Unternehmens seien zu hoch, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem strich sie nun Zahlungsflüsse und Umsätze aus diesem Programm sowie künftige Lizenzgebühren in zwei Fällen aus der Partnerschaft mit Novartis aus ihrem Modell./tih/jha/ Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-08-14/10:41

ISIN: DE0006632003