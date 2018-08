ROK Stars PLC: ABK-Biere von ROK Stars mit 2 Goldmedaillen bei der International Beer Challenge ausgezeichnet DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Sonstiges ROK Stars PLC: ABK-Biere von ROK Stars mit 2 Goldmedaillen bei der International Beer Challenge ausgezeichnet 14.08.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ABK-Biere von ROK Stars mit 2 Goldmedaillen bei der International Beer Challenge ausgezeichnet Die Verkaufsschlager ABK Hell und ABK Pils gewinnen beim renommierten IBC-Blindverkostungswettbewerb Goldmedaillen ROK Stars PLC, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für die Entwicklung von Verbraucherprodukten und Umwelttechnologie, teilte mit, dass seine ABK-Biere bei der renommierten Blindverkostung International Beer Challenge, die kürzlich in London abgehalten wurde, mit 2 Goldmedaillen ausgezeichnet wurden. Die Gewinner der IBC Tasting Awards werden in einem strengen Bewertungsverfahren ermittelt, bei dem 60 Jurymitgliedern - samt und sonders anerkannte und erfahrene Branchenfachleute - Proben vorgelegt werden. Jedes Produkt wird blind verkostet und mit einer Bewertung für sein Aroma, sein Aussehen, seinen Geschmack und seinen Abgang versehen. Die Bewertungen werden zusammengerechnet und vom Table Captain vermerkt, bevor Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgereicht werden. ROK Stars hat die historische 700 Jahre alte Aktienbrauerei Kaufbeuren im Jahr 2013 erworben und seitdem für eine Reihe von Bieren das Design für den internationalen Export unter der Marke ,ABK - Since 1308' neu gestaltet und eine neue Verpackung entwickelt. Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir sind ausgesprochen stolz darauf, dass unsere handwerklich gebrauten ABK-Biere weiterhin solche Anerkennung finden und für ihre ausgezeichnete Qualität und ihren herausragenden Geschmack bei Blindverkostungen wie der International Beer Challenge sowie der DLG, den European Beer Star Awards und den World Beer Championships prämiert werden, da derartige Auszeichnungen eine Schlüsselrolle für das weltweite Wachstum unserer historischen Biermarke spielen." Mit einem preisgekrönten Getränkeportfolio, zu dem das bayrische ABK-Bier und Bogart Spirits gehören, verschreibt sich ROK Drinks dem Motto, ,heute die Megamarken von morgen aufzubauen'. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rokstars.com www.internationalbeerchallenge.com 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 713599 14.08.2018

