Nach dem Bericht zum zweiten Quartal sind die Aktien von K+S am Dienstag wieder um 4,2 Prozent auf 20,14 Euro gefallen. Commerzbank-Analyst Michael Schäfer sieht die in der Vorwoche gesendeten negativen Signale durch die Ergebnisse des zweiten Quartals beim MDax-Konzern bestätigt. Bis zu einer Klärung der genauen Gründe für die ungünstige Kostenentwicklung bleibt er vorsichtig.

Am Donnerstagabend hatte der Konzern darüber informiert, dass die Markterwartungen an das Gewinnwachstum zu ambitioniert sind. Die Aktien waren daraufhin am Freitag um bis zu 12,5 Prozent abgesackt.

Experte Chetan Udeshi von JPMorgan hält selbst das jüngst vom Unternehmen ausgegebene Jahresziel für das operative Ergebnis von 660 bis 740 Millionen Euro für eine hohe Hürde. Dafür müsste das Ebitda in den zweiten sechs Monaten um 5 Prozent steigen - trotz in den vergangenen Jahren deutlich schwächeren Abschneidens in der zweiten Jahreshälfte und möglicher Wetterbelastung./ag/fba

