Hier schaukeln sich Stars und Fans gegenseitig hoch: Tom Beck, Giovanni Zarrella und Ben gehen in der ProSieben-Spielshow "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" am Donnerstag, 16. August, um 20:15 Uhr für ihre Fans an ihre Grenzen. Beweist Tom Beck für Kandidatin Sophia (29, München) Treffsicherheit und köpft Bälle von einer Schaukel aus in die Zielkörbe? Wie stark kann Ben für seinen Fan Sarah (29, Rietberg/NRW) ein Aluminiumrohr mit den Händen erhitzen? Und wie zielsicher wirft Giovanni Zarrella für Jaime (39, Solingen) Tennisbälle in rollende Autoreifen?



In Sport-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen kann jeder Promi bei "TEAMWORK" für einen seiner größten Fans mehr als 50.000 Euro erspielen. Aufgabe des Fans ist es, seinen Star gegen den vermeintlich schwächsten Gegner antreten zu lassen. Jeannine Michaelsen führt durch den Abend.



"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" - Donnerstag, 16. August 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: Teamwork



