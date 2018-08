Angetrieben von der Talfahrt des DAX befinden sich beide Bankaktien im deutschen Leitindex im Abwärtstrend. Die Deutsche Bank (WKN: 514000) schloss zuletzt 4 Tage in Folge im Minus, die Commerzbank (WKN: CBK100) sogar 5 Tage. Gilt es jetzt, die Karten neu zu mischen?

Die Antwort lautet: Nein. Denn an der Situation hat sich nur wenig geändert. Die Kursturbulenzen bleiben - soweit von uns erklärbar - durch den volatilen Gesamtmarkt begründet. Heute zeigen sich im frühen Handel erste Erholungstendenzen. Beide Bankaktien befinden sich am Entscheidungspunkt auf dem Weg in die nachhaltige Profitabilität.

Deutsche Bank überrascht mit Milliardengewinn - Konzernführung abwartend

Die Konzernführung unter dem neuen DB-CEO Sewing schwingt nicht das große Zepter und das ist vielleicht ganz gut so. Dieser Eindruck ergibt sich jedenfalls aus der Ferne. Denn eine Prognose für den letztlichen Konzernüberschuss kommuniziert der Konzern nicht.

Die wichtigsten Eckdaten, an denen sich Investoren aktuell orientieren, sind die Aussagen, dass für das laufende Jahr die "Erträge im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert" bleiben (2017: 24,1 Mrd. Euro) - und das bei einer Kostenstruktur für das laufende Jahr, die um ca. ...

