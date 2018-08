Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die hohe Geldstrafe gegen Monsanto in Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat habe bei Anlegern zu großer Unsicherheit geführt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn angesichts der vielen noch anhängenden Fälle wegen Glyphosat eine genaue Prognose nicht möglich sei, so zeige ein Blick auf andere Verfahren bei Pharma- und Chemiekonzerne doch, dass die Höhe der finalen Strafzahlungen letztlich deutlich unter denen der ersten Urteile gelegen habe./mf/jha/ Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-08-14/11:07

ISIN: DE000BAY0017