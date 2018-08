Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach den Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Nettovermögenswert habe leicht unter den Erwartungen gelegen, was ein Belastungsfaktor sei./mf/jha/ Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-14/11:14

ISIN: DE000A0HN5C6