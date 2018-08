Eine positive Überraschung blieb aus - und schon sackt die Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554) nach den heute vor Handelsbeginn präsentierten Bilanzdaten durch. Zwar waren die Ergebnisse auch nicht unerwartet negativ. Aber sie wirkten so, das reichte den Leerverkäufern schon. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2018 auf 957 Millionen nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum, aus einem Nettogewinn von 22,6 Millionen damals wurden in diesem ersten Halbjahr 40 Millionen Verlust. Alleine, dass Nordex den bestehenden Gesamtjahresausblick bestätigte würde andeuten, dass damit durchaus zu rechnen war. Aber es wirkt nun einmal schwach und scheint sich mit den so starken Auftragseingängen des ersten Halbjahres zu beißen. Es wirkt, als würde Nordex sich ein Bein ausreißen, ...

