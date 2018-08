Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für SAP von 109 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne am Markt mit Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) in den nächsten vier Jahren mit einem explosionsartigen Wachstum, schrieb Analyst Richard Nguyen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine vertiefte Analyse habe gezeigt, dass Salesforce und Accenture hier in der Führungsrolle seien, SAP aber ebenfalls profitieren dürfte./tih/fba Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007164600