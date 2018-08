Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Oracle von 55 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne am Markt mit Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) in den nächsten vier Jahren mit einem explosionsartigen Wachstum, schrieb Analyst Richard Nguyen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Oracle habe in diesem Bereich seit der Finanzkrise merklich Marktanteile eingebüßt und müsse erst wieder den Weg zurück ins Spiel finden. Der Experte kürzte seine Schätzungen für die Jahre bis 2021./tih/fba Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-14/11:38

ISIN: US68389X1054