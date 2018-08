Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat TLG Immobilien nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 25,50 Euro angehoben. Das zweite Quartal sei für das Immobilienunternehmen besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke in den Kernmärkten sei ungebrochen. Er hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) bis 2020 an und passte außerdem seien Bewertungsstandard an neue hausinterne Richtlinien an. Die Aktie sei nun wieder ein Kauf./tih/ag

Datum der Analyse: 14.08.2018

ISIN DE000A12B8Z4

AXC0167 2018-08-14/11:44