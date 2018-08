Die Commerzbank hat die Einstufung für die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Gewinndynamik ziehe an, begründete Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine weiterhin gültige Kaufempfehlung./ajx/men Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-08-14/11:46

ISIN: DE0006599905