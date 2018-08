Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Sippenhaft? Aktienanalyse Die Türkei-Krise belastete den Aktienmarkt in den vergangenen Tagen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Insbesondere Bankenwerte seien betroffen gewesen. Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) sei in den vergangenen Tagen vor dem Hintergrund der Türkei-Krise gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...