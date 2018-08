marktEINBLICKE um 12: DAX - Mehr ist im Moment nicht drin, Nordex und K+S im Fokus

Nach den jüngsten Kursverlusten kann sich der DAX am Dienstagmittag zumindest ein wenig stabilisieren. Allerdings sind wir weit davon entfernt, von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen. Schließlich sorgen der Handelsstreit oder die Turbulenzen rund um die türkische Lira weiterhin für Verunsicherung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.403

MDAX -0,3% 26.622

TecDAX -0,4% 2.927

SDAX +0,0% 12.305

Euro Stoxx 50 +0,2% 3.413

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Auch die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) kann sich leicht erholen, nachdem das Papier gestern regelrecht abgestürzt war. In der zweiten Reihe geht es auch ordentlich zur Sache. Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) konnte zwar mit neuen Aufträgen punkten, die 2018er-Halbjahreszahlen kamen jedoch nicht gut an. Im Fall von K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) sorgten höhere Kosten in Kanada für eine Verlust im Juni-Quartal.

Den vollständigen Artikel lesen ...