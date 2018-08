München (ots) - Am morgigen Mittwoch, 15. August 2018, knapp zwei Monate nachdem Dr. Manuel Hobiger zum Team gestoßen ist, bekommen die "Jäger" - "Quizgott" Sebastian Jacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann und "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik - erneut Verstärkung. Der leidenschaftliche Quizzer Thomas Kinne wird fortan als "Der Quizdoktor" auf die Jagd gehen und es den Kandidaten schwer machen. Seit über 25 Jahren ist Thomas Kinne Gast bei diversen Quizformaten. Er arbeitet als Übersetzer von Drehbüchern. Nun Teil der "Gefragt - Gejagt"-Mannschaft zu sein, freut den Comic-Sammler besonders: "Ich finde es spannend, die Sendung aus drei Perspektiven kennenzulernen: erst als Zuschauer, dann als Kandidat und jetzt als Jäger. Fehlt nur noch die Moderation - aber ich glaube, Herr Bommes denkt noch nicht an den Ruhestand. Und ehrlich gesagt: Er macht seine Sache auch toll!"



Am 23. April meldete sich die neue Staffel der anspruchsvollen Quizsendung aus der Pause zurück und erreichte im Vorabendprogramm des Ersten bis zu 2,54 Millionen Zuschauer und Marktanteile von bis zu 16,9 Prozent. Die neuen Folgen der 4. Staffel sind bis voraussichtlich Ende September 2018 im Ersten zu sehen.



In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an. Keine leichte Aufgabe für die Kandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Profis der deutschen Quiz-Nationalmannschaft.



"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten Im Internet: www.DasErste.de



Pressefotos unter ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



Bei Interviewwünschen: Laura Ullmann, Lars Meier Management & PR Tel.: 040/7975578-14, E-Mail: laura@larsmeier.de