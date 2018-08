Der chilenische Lithium-Hersteller SQM wird seinen 50-Prozent-Anteil am Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien an das chinesische Unternehmen Ganfeng Lithium verkaufen. Im Gegenzug erhalten die Chinesen 87,5 Mio Dollar. Das Abkommen sieht zudem vor, dass Ganfeng zusätzliche 50 Millionen Dollar an SQM zahlt, falls die Abbauziele erreicht werden. Ein Abschluss der Transaktion wird allerdings nicht vor dem vierten ...

