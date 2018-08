Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Bayer, Nordex, JinkoSolar, Evotec und Medigene. Will Elon Musk Tesla wirklich von der Börse nehmen? Nachdem es zunächst viele Zweifel gab, werden nach und nach immer mehr Details bekannt, die darauf hindeuten, dass es Musk wirklich ernst meint. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf den Kurs der Aktie haben. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die jüngste Erholung und um Neuigkeiten bei BYD, den brutalen Absturz der Bayer-Aktien und die Chancen auf eine schnelle Erholung, um die Quartalszahlen von Nordex und JinkoSolar und deren Folgen und um die nicht enden wollende Rallye bei Evotec und um die Frage, ob Medigene nachziehen kann. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.