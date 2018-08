Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Umsatz habe die Markterwartung übertroffen, während der bereinigte operative Gewinn (Ebita) im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin positiv, doch bleibe die eigentliche Herausforderung, in den kommenden beiden Jahren deutlich höhere Margen zu erzielen./mf/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005909006