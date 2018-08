Der Ingenieurdienstleister wird wegen früherer Korruptionsfälle überwacht. Vorstandschef Blades weist einen neuen Verdacht nun entschieden zurück.

Der Ingenieurdienstleister Bilfinger hat nach den Worten von Vorstandschef Tom Blades frühere Korruptionspraktiken abgestellt. "Wir haben keine Korruption im Unternehmen gehabt, seitdem ich an Bord bin, und das wird auch so bleiben", sagte Blades am Dienstag.

Der Ingenieurdienstleister, der in der Vergangenheit unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...