Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem Verkauf der Anteile am Reiseportal Tropo auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Schritt dürfte leicht förderlich für die Profitabilität des Medienkonzerns sein, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erscheine aus strategischer Sicht sinnvoll und komme auch nicht überraschend./tih/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770