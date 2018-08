Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Analyst Douglas Lindahl stufte das zweite Quartal in einer ersten Reaktion am Dienstag als durchwachsen ein. So hätten Umsatz und Auftragseingang die Erwartungen leicht verfehlt, das operative Ergebnis sei dagegen besser ausgefallen./ag/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0D6554