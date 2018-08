Hier geht's zum Video

Schulden, Leistungsbilanzdefizit, Vertrauensverlust, Inflation, Währungscrash - die Liste der Probleme in der Türkei ist lang. Wie viel Krise ist da, Robert Halver von der Baader Bank? Robert Halver von der Baader Bank bleibt gelassen: Bankenkrise? Von wegen. Ausstrahlungseffekte? Marginal. EZB? Wird zur Not helfen. Also alles gar nicht so schlimm, fragt Antje Erhard...