Der DAX wird von drei Aktien gebremst oder behindert. Die BAYER-Story macht uns große Sorgen. Ein Blick zurück: PHILIP MORRIS wurde vor vielen Jahren von einer Einzelrichterin auf Schadensersatz/Strafe von in der Summe von 180 Mrd. $ verurteilt. 90 % davon als Strafe, die am Ende nicht gezahlt wurde, aber dieser Prozess war der Anfang der sehr fragwürdigen amerikanischen Rechtsprechung in solchen Sammelklagen. Der Initiator war ein Anwalt, der gut 10 Jahre später aufgrund nachgewiesener Manipulationen im Knast landete. In einem Präparat wie Glyphosat steckt durchaus mehr, vor allem Geld für die Anwälte.