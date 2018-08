Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für VTG nach Zahlen und einem Meilenstein in der Nacco-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Operativ entwickle sich der Schienenlogistiker sehr gut, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Maßnahmen zur Erfüllung der Auflagen der Wettbewerbsbehörden dürfte das Restrisiko für den Nacco-Kauf nun ausgepreist werden./ag/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-08-14/12:58

ISIN: DE000VTG9999