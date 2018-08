Die Baader Bank hat die Einstufung für Cancom nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Die Zahlen des IT-Dienstleisters seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es zeige sich, dass Übernahmen der wesentliche Treiber in den vergangenen Jahren gewesen seien, während die Profitabilität ohne Berücksichtigung von Akquisitionen bestenfalls auf der Stelle trete./mf/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005419105